«Укравтодор» снова объявил тендер на крупный кредит под госгарантии

«Укравтодор» объявил повторный тендер на определение кредитора для получения кредита в размере 800 млн. грн. под гарантии правительства. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Кабинете министров сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, прежний тендер, который был объявлен в июле т.г., отменен. «Отменили тендер, поскольку компания, которая его выиграла, дала, на наш взгляд, слишком высокие процентные ставки. Сейчас объявлен повторный тендер для того, чтобы все-таки найти более дешевые средства, потому что сумма большая - 800 миллионов, мы не можем так просто дорогие средства брать, это для нашего государства пока накладно, будем искать более дешевые средства», - пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» 7 июля объявил тендер на привлечение 800 млн. грн. под гарантии правительства.