К каждому фанату Спартака в Киеве приставят по милиционеру?

В канун игры между футбольными клубами «Динамо» (Киев) и «Спартак» (Москва) милиция призывает болельщиков быть толерантными и гостеприимными.

Об этом говорится в сообщении Департамента связей с общественностью МВД Украины.

В ДСО напомнили, что завтра, 27 августа, в Киеве в рамках отборочного турнира Лиги чемпионов УЕФА в 20.45 в центре украинской столицы на стадионе “Динамо” им. Валерия Лобановского состоится футбольный матч между командами «Динамо» (Киев, Украина) – «Спартак» (Москва, Россия). По предварительным данным, в столицу Украины прибудут около 4-5 тысяч российских футбольных болельщиков.

К охране общественного порядка в этот день будут привлекаться около 5 тысяч работников милиции.

Будет предпринят ряд правоохранительных мер по предупреждению возможных нарушений общественного порядка и недопущения провокаций во время пребывания российских болельщиков в Киеве. В частности, столичный главк милиции создает оперативный штаб, который будет координировать действия стражей порядка в зависимости от оперативной ситуации и обеспечивать взаимодействие с другими правоохранительными органами. Госавтоинспекция будет осуществлять сопровождение автобусов и милиция на железнодорожном транспорте - поездов, на которых российские фаны прибудут в Киев. Также будут усилены охранные мероприятия в метрополитене, других местах вероятного массового пребывания болельщиков.

Ко всем, кто будет нарушать общественный порядок, находиться в нетрезвом состоянии, будут предприняты жесткие санкции согласно украинскому законодательству. Впрочем, заверяют в МВД, предпринимаемые милицией меры никак не будут препятствовать привычному ритму жизни киевлян.

«МВД Украины надеется, что футбольный матч между командами «Динамо» (Киев, Украина) – «Спартак» (Москва, Россия) подарит настоящее наслаждение всем любителям кожного мяча, а достойное поведение болельщиков обоих клубов будет способствовать по-спортивному праздничной атмосфере на стадионе», - отмечается в сообщении.