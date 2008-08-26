Польша отказывается расширить зону малого приграничного движения до 50 км

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ заявляет, что в соглашении о малом приграничном движении между Украиной и Польшей не может идти речь о расширении приграничной зоны до 50 км, как этого хотели украинская и польская стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сообщил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«К сожалению, не может идти речь о расширении зоны до 50 км, как хотели это сделать сначала», - сказал Я.КЛЮЧКОВСКИЙ. По его словам, позиция Европейского Союза по этому поводу является однозначной. «Как основание, эта зона должна быть 30-километровой с возможностью расширения в некоторых случаях», - сказал он.

Посол напомнил, что Украина и Польша в соглашении о малом приграничном движении взяли за основу границы областей и воеводств, которые иногда превышали не только 30-километровую, но и 50-километровую зону, что не воспринимается Европейской комиссией.

Он заметил, что в связи с этим Украина и Польша могут взять за основу границы районов.

«Когда граница районов будет за линией 30 километров, то возможно расширить зону районов за 30 километров, то есть это не будет точно 30 километров, а может быть и 38, и 42 километра», - сказал он.

По словам Я.КЛЮЧКОВСКОГО, пока украинская сторона не хочет воспринимать позицию об уменьшении приграничной зоны до 30 километров.

Он также отметил, что Польша не может менять своей позиции, поскольку это позиция не Польши, а Европейского Союза, а украинско-польская граница является общей границей с ЕС.

Кроме того, посол сообщил, что в июле очередной раунд украинско-польских переговоров относительно подготовки соглашения о малом приграничном движении был неудачным, поскольку сторонам не удалось найти понимания.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ также сказал, что на данный момент Польша ждет ответ от украинской стороны, поскольку указанные изменения должны согласовать правительства, а парламенты должны ратифицировать соглашение. «Если украинское правительство будет готово на будущей неделе подписать соглашение, для этого понадобится 2-3 месяца», - добавил он.

Посол также заметил, что Польша хотела бы как можно скорее возобновить совместный контроль на границе и скоординированную работу по строительству новых пунктов пересечения границы.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что Польша ждет изменений в договорах с Украиной о процедуре пересечения границы.

Кроме того, он отметил, что как Польша, так и ЕС ждут, когда Украина ратифицирует Европейскую конвенцию о защите информации, которая указывается в визовых документах. «Есть много данных, которым необходимо обеспечить секретность», - добавил посол Польши.

Как сообщал УНИАН, Украина подписала соглашение о малом приграничном движении с Польшей 28 марта этого года.

Подписание таких соглашений предусмотрено соглашением об упрощении визового режима между Украиной и Европейским Союзом. Соглашения о малом приграничном движении дают возможность гражданам, проживающим в приграничной зоне, посещать без виз страны-соседи Украины, но на расстояние не больше 50 км от границы.

Еврокомиссия высказала свои замечания к соглашениям о малом приграничном движении между Украиной и Венгрией и Украиной и Польшей. Она требует уменьшить ширину приграничной зоны с 50 до 30 км.