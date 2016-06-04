Матиос заявил, что небоевые потери в армии составляют более тысячи человек

Небоевые потери в украинской армии составляют более тысячи человек убитыми. Об этом главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил в эфире "112 Украина".

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"Нестатутные отношения (ранее в интервью Матиос пояснял это как дедовщину - УНИАН), небоевые потери, как бесповоротные, так и санитарные, имеют поразительные цифры. И это всего-навсего результат посттравматического синдрома, отсутствия общественного примирения", - сказал Матиос.

На вопрос о цифрах военный прокурор ответил, что они составляют примерно "более тысячи убитых, около трех тысяч раненых. Разные небоевые ситуации, самоубийства, алкоголизм, неосторожное обращение с оружием, нестатутные отношения и тому подобное".