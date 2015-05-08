Во Львов вернулся активист Евромайдана, который почти год провел в российской тюрьме

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, на железнодорожном вокзале Львова Яценко встречали родители, родные, друзья, жители Львова.

Исполняющий обязанности директора департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Львовской областной государственной администрации Галина Гречин поздравила Яценко с освобождением и вручила на память флаг Украины, книги и другие подарки. Также, по случаю Дня памяти и примирения, она прикрепила парню на одежду красный мак.

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Яценко искренне поблагодарил всех, кто его встречал, и заверил, что его «не сломали и он будет продолжать борьбу».

Как ранее сообщал Униан, одного из украинских политических заключенных в России, активиста Евромайдана Юрия Яценко освободили из-под стражи, он уже пересек российско-украинскую границу и направляется домой.