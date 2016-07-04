В суде по делу прокурора сил АТО Кулика началась словесная перепалка между его сторонниками и противниками (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, после того как суд удалился в совещательную комнату для принятия решения об отстранении Кулика от исполнения служебных обязанностей, в зале заседаний произошла словесная перепалка между ветеранами АТО, которые являются противниками Кулика, и его сторонниками - военными прокурорами.

В настоящее время по инициативе народного депутата, бывшего командира добровольческого батальона «Донбасс» Семена Семенченко на место происшествия вызвана полиция, чтобы выяснить, каким образом военные прокуроры покинули места службы и прибыли в Киев.

Как сообщал УНИАН, 29 июня детективы НАБУ по месту жительства военного прокурора сил АТО Кулика провели обыски, по окончании которых объявили ему о подозрении.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что не собирается защищать Кулика.

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Комментируя расследование Национального антикоррупционного бюро Украины в уголовном производстве в отношении Кулика, он заверил, что «исповедует принцип, согласно которому в этой стране нет неприкасаемых, что касается в полной мере и любого прокурора».

1 июля детективы НАБУ установили фактическое местонахождение Кулика и вручили ему согласованные Специализированной антикоррупционной прокуратурой копии ходатайств с материалами о применении в отношении него меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением средств контроля, а также отстранении от занимаемой должности.