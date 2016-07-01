СМИ стало известно, в чем обвиняют военного прокурора сил АТО

Об этом говорится в подозрении, текст которого обнародовала Украинская правда.

В документе отмечается, что "за период с 2011 по 31 декабря 2015 Кулик, работая в органах прокуратуры, согласно данным ДФС, получил совокупный доход в размере 1670 293,27 грн - зарплата, соцвыплаты государства на оздоровление и решение социально-бытовых потребностей. Официальных займов и кредитов не получил".

Это, в частности, была машина Toyota Land Cruiser 200. В мае 2014 года Кулик передал своей сожительнице 120 тысяч долларов, на которые она купила машину и зарегистрировала на себя. Эта машина не была отражена в декларации.

Также Кулик оформил на Немец нежилое помещение в здании на Жилянской, 59, где они живут в квартире, зарегистрированной на мать прокурора. Стоимость помещения составила 169 500 грн.

В подозрении отмечают, что Кулик также купил квартиру № 1326 на Жилянской, 59 у человека, который перед этим покупал ее у матери Ирины Мышковой, с которой Кулик проживал в 2011 году.

В апреле 2015 года Кулик купил паркоместо за 99187,50 грн, который тоже зарегистрировал на Немец.

С 26 апреля 2015 по 31 декабря 2015 года - со времени вступления в силу изменений УК по незаконному обогащению - Кулик приобрел в общую совместную собственность его и Немец активы, законность которых не подтверждена доказательствами – в размере 2 866306 грн.

В июле 2015 года Кулик "приобрел в совместную собственность квартиру на улице Ивана Кудри, право собственности оформлено на Немец. Стоимость облигаций составила 2 768768, что более чем в два раза превышает общий доход Кулика и Немец за период 1 апреля по 31 декабря 2015 года.

В документе отмечается, что 30 ноября 2015 года Кулик купил еще одно паркоместо в подземном гараже на Жилянской, зарегистрировал его на Немец. Стоимость составляет 97 538 грн.

В подозрении говорится, что все эти активы не отражены в декларации Кулика.

Кроме того, следователи отмечают, что Кулик не указал в декларации за 2013 год авто TOYOTA LAND CRUISER 100 выпущенный в 2003 году, которым он начал пользоваться в 2010 году на основании доверенности, выданной Жилиным Владимиром – отцом одного из лидеров террористической организации "Оплот" Евгения Жилина.

Этим автомобилем, в связи с подозрением, Кулик пользуется до сих пор, хотя владельцем авто с октября 2010 года стала Немец.