Следствие будет настаивать на аресте чиновника "Укрзализныци", устроившего ДТП - нардеп (фоторепортаж)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Антон Геращенко.

"Готовятся документы в суд на выбор меры пресечения. Следствие, скорее всего, будет просить арест, ввиду того, что Федорко сбежал из больницы, где ему делали освидетельствование", - говорится в его сообщении.

Кроме того, нардеп опубликовал фото, на которых четко видно, что лобовое столкновение произошло даже не на стороне, по которой ехал Максим, а на обочине, куда он пытался уйти от удара.

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"На фото, опубликованном lb.ua, есть израненная жена Макса Левина. У нее перелом предплечья, закрытая черепно мозговая травма, сотрясение мозга, множественные ушибы. Аналогичные травмы исключением перелома предплечья, получил и малолетний сын Максима", - рассказал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 3 июля по дороге на Боярку в Киевской области начальник отдела грузоперевозок "Укрзализныци" в состоянии алкогольного опьянения за рулем Audi Q7 столкнулся с автомобилем журналиста Максима Левина, который ехал вместе с женой и тремя малолетними детьми.