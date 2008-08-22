Верят ли украинцы в повторение кавказской ситуации в Крыму?

Больше половины украинцев считает вполне возможным повторение в Крыму ситуации, сложившейся в Южной Осетии.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты телефонного опроса «Отношения украинцев к российско-грузинскому конфликту и международным интеграционным процессам», которое провел Институт Горшенина в областных центрах в рамках годовой программы исследований 2008 года «Проект страны».

Исследование изучало отношение украинцев к российско-грузинскому конфликту и его возможному влиянию на Украину. Также изучалось отношение украинцев к международным интеграционным процессам.

По результатам социологического исследования эксперты Института Горшенина пришли к выводу, что в украинском обществе разделились мнения о том, кто виноват в обострении конфликта в Южной Осетии. 21,4% считают виновной Российскую Федерацию, 22% - Грузию, 12,6% - Соединенные Штаты Америки, 0,7% - Южную Осетию, 20,1% считают неправыми все стороны конфликта, и почти четверть опрошенных - 23,2% не имеют ответа на этот вопрос.

Несмотряирая на отсутствие в обществе единого мнения относительно виновных в разжигании конфликта, больше половины украинцев - 55,9% - считает вполне возможным повторение в Крыму ситуации, сложившейся в Южной Осетии. Почти каждый пятый украинец (18,9%) не имеет четкого ответа на этот вопрос, и только четверть (25,2%) не верят в такую возможность.

Около половины опрошенных (47,4%) негативно оценивает факт участия в вооруженном конфликте в Южной Осетии российского Черноморского флота, который базируется в Крыму. И, хотя в целом отношение украинцев к России позитивное, немного увеличилось количество респондентов, считающих нецелесообразным любое сближение с Россией: 12,8% в этом году против 7,3% в исследовании Института Горшенина в 2006 году.

В то же время, согласно опросу, 54% украинцев проголосовали бы сегодня против вступления страны в НАТО.

Как засвидетельствовал опрос, несколько ухудшилось отношение украинцев к НАТО. Так, против вступления в Альянс сегодня голосовали бы 54,2% жителей областных центров, тогда как в 2006 году, согласно результатам исследование Института Горшенина, - только 42,2%.

По данным исследования, почти не изменилось количество сторонников вступления в Европейский Союз (47,4% - в 2008 году и 43,6% сторонников по результатам исследования Института Горшенина в 2006 году).

В то же время существует четкая зависимость отношения к вступлению в ЕС от возраста респондентов. В частности, выделяется возрастная группа 18-29 лет, больше половины из которых (56,2%) поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

Таким образом, как отмечают социологи, можно предположить, что через 10 лет политические ориентации населения Украины могут существенно трансформироваться.

23,6% украинцев пока не гордятся тем, что они являются гражданами Украины.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты телефонного опроса «Отношение украинцев к российско-грузинскому конфликту и международным интеграционным процессам», которое провел Институт Горшенина в областных центрах в рамках годовой программы исследований 2008 года «Проект страны».

В то же время, в Институте Горшенина отмечают, что за последние два года количество украинцев, которые гордятся тем, что они являются гражданами Украины, значительно возросло. Так, на вопрос Института в 2006 году «Гордитесь ли Вы тем, что является гражданином Украины?» утвердительно ответили 47,7%, то в этом году количество тех, кто ответил «Да», составило уже 68,5%. Пока не могут дать ответ 7,9% опрошенных.

Телефонный опрос «Отношение украинцев к российско-грузинскому конфликту и международным интеграционным процессам» проводился Институтом Горшенина в рамках годовой программы социологических исследований 2008 года «Проект страны» с 15 по 20 августа в 25 областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего, согласно случайной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, были опрошены 1000 респондентов, представляющих взрослое население старше 18 лет. Квотами в выборке были возраст, пол и область, где проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,4%.

Также результаты опроса свидетельствуют, что 23,6% украинцев пока не гордятся тем, что они являются гражданами Украины.

В то же время, в Институте Горшенина отмечают, что за последние два года количество украинцев, которые гордятся тем, что они являются гражданами Украины, значительно возросло. Так, на вопрос Института в 2006 году «Гордитесь ли Вы тем, что является гражданином Украины?» утвердительно ответили 47,7%, то в этом году количество тех, кто ответил «Да», составило уже 68,5%. Пока не могут дать ответ 7,9% опрошенных.

Телефонный опрос «Отношение украинцев к российско-грузинскому конфликту и международным интеграционным процессам» проводился Институтом Горшенина в рамках годовой программы социологических исследований 2008 года «Проект страны» с 15 по 20 августа в 25 областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего, согласно случайной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, были опрошены 1000 респондентов, представляющих взрослое население старше 18 лет. Квотами в выборке были возраст, пол и область, где проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,4%.