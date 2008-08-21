Внутренние войска покидают Крым

Сегодня 430 военнослужащих внутренних войск Украины отбыли к местам дислокации из Крыма, где с июня оказывали помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка.

Как сообщили УНИАН в группе по связям с общественностью и СМИ Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины, в течение двух месяцев в 6-ти районах Крыма (Ялтинском, Евпаторийском, Алуштинском, Сакском, Черноморском, Раздольненском) военнослужащие внутренних войск в составе самостоятельных и совместных с сотрудниками милиции нарядов несли службу по охране общественного порядка, в результате чего в этих местах оперативная обстановка стабилизировалась.

Так, по данным информационного центра Главного управления МВД Украины АРК, за указанный период количество совершенных преступлений, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, сократилось на 13%. В частности, за время работы военнослужащими была обеспечена охрана общественного порядка при проведении 58 массовых мероприятий. Кроме того, по подозрению в совершении преступлений и «по горячим следам» было задержано 215 человек. За административные правонарушения в территориальные органы внутренних дел бойцами внутренних войск было доставлено 815 человек.

У правонарушителей было изъято: одна единица огнестрельного оружия, 11 единиц холодного оружия, 16 боеприпасов, потерпевшим возвращено имущество на сумму свыше 105 тыс. грн.