В Украине нет арены, готовой к "Евровидению" – Нищук
Министр культуры Евгений Нищук заявил об отсутствии в Украине арены, которая была бы готова к проведению международного песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году.
Об этом он заявил в интервью "5 каналу".
"Арены как таковой у нас практически нет, по тем требованиям закрытой арены на большое количество людей", – заявил министр.
Нищук отметил, что НСК "Олимпийский" в Киеве не является крытым, и даже если он будет временно накрыт, то такое накрытие не позволит подвесить к нему тяжелое оборудование.
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При этом министр отметил, что возможность постройки такой арены рассматривает Львов.
"Она на самом деле необходима каждому городу, Киеву в частности. У нас действительно нет такой площадки, которая была бы подходящей для большого форума художественного, конгресса, театрального перформанса какого-то", – добавил он.
По мнению Нищука, Киеву необходимо построить большой современный зал на берегу Днепра.