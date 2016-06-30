В Украине нет арены, готовой к "Евровидению" – Нищук

Об этом он заявил в интервью "5 каналу".

"Арены как таковой у нас практически нет, по тем требованиям закрытой арены на большое количество людей", – заявил министр.

Нищук отметил, что НСК "Олимпийский" в Киеве не является крытым, и даже если он будет временно накрыт, то такое накрытие не позволит подвесить к нему тяжелое оборудование.

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При этом министр отметил, что возможность постройки такой арены рассматривает Львов.

"Она на самом деле необходима каждому городу, Киеву в частности. У нас действительно нет такой площадки, которая была бы подходящей для большого форума художественного, конгресса, театрального перформанса какого-то", – добавил он.

По мнению Нищука, Киеву необходимо построить большой современный зал на берегу Днепра.