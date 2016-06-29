Генконсул рассказал о состоянии второй раненой в аэропорту Стамбула украинки

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар.

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"Установлена личность и место нахождения второго раненного лица - гражданки Украины, пострадавшей в результате террористического акта в аэропорту Стамбула. Указанную гражданку посетил консул ГКУ. Угрозы жизни и здоровью гражданки нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате теракта в международном аэропорту "Ататюрк" в турецком Стамбуле, по последним данным, 41 человек погиб, 239 пострадали. В МИД Украины сообщили, что среди погибших есть украинка, кроме того, еще один гражданин Украины пострадал.