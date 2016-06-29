Теракт в Стамбуле: в МИД назвали имя погибшей украинки

Об этом в эфире канала "112 Украина" сообщил генконсул Украины в Стамбуле Василий Боднар.

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"Ее фамилия Лариса Цепакова, 1960 года рождения", - сказал консул.

По предварительной информации, женщине в ногу попал осколок, она умерла от потери крови.

Как сообщал УНИАН, в международном терминале аэропорта Стамбула вечером 28 июня произошли взрывы. Атаки совершили трое смертников, рассказал губернатор Стамбула Васип Шахин. Власть отмечает, что большинство погибших являются гражданами Турции, однако среди них было 13 иностранцев.

Ответственность за нападение взяла на себя "Исламское государство".