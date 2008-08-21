«Укрмясо» предлагает приостановить экспорт говядины в Россию

Национальная ассоциация производителей мяса и мясопродуктов "Укрмясо" считает необходимым временно приостановить экспорт говядины в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабинета министров заявил председатель ассоциации Владимир ПОПОВ.

Он отметил, что необходимость приостановки экспорта вызвана дефицитом говядины на внутреннем рынке.

"Возможно, нужно принять решение и приостановить экспорт (говядины в РФ)", - сказал В.ПОПОВ.

По его словам, дефицит говядины для переработки в Украине составляет, как минимум, 100 тыс. тонн в год, в то время, как за семь месяцев 2008 года в Россию экспортировано 11,5 тыс. тонн.

При этом он отметил, что оптовая отпускная цена на говядину в Украине составляет 22-24 грн. за кг, в Россию мясо поставляется по 17,65 грн. за кг.