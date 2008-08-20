Российская разведка предупреждает о завтрашней провокации в Грузии

Грузия готовится провести широкомасштабную провокацию против России, передает РИА Новости со ссылкой на источники в российской военной разведке. "Провокация" запланирована на четверг.

Как уточнил собеседник агентства, в провокации планируется использовать останки погибших в ходе боевых действий военнослужащих грузинской армии. Как выяснили разведчики, из района Гори в Тбилиси вышли три рефрижератора с трупами, которых несколько дней собирали грузинские спецподразделения. В данный момент над останками "проводится соответствующая работа, чтобы якобы документально показать жертвы среди мирного населения и следы издевательств и жестокости на останках военнослужащих".

Это уже не первый случай, когда Грузию обвиняют в подготовке провокации против России. Ранее в Минобороны России заявляли, что в окрестностях Гори была сформирована вооруженная группа, члены которой под видом российских солдат "займутся мародерством и издевательством над местными жителями".

Лента.ру