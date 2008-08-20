Теоретически хлеб дорожать не должен

Сегодня причин для резкого роста цен на хлеб нет.

Такое мнение высказал президент ЗАО «Холдинг «Т и С» Владимир СЛАБОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

«На сегодняшний день могу сказать, несмотря на то, что в структуре себестоимости треть занимает мука, сегодня причин для резкого роста цен на хлеб нет», - сказал В.СЛАБОВСКИЙ, добавив, что «это не значит, что их не будет завтра, когда будет дорожать газ, электроэнергия и т.д.».

Вместе с тем он отметил, что сегодня в Украине цена на продовольственную пшеницу выше, чем на продпшеницу в аналогичный период прошлого года. «На самом деле упала цена только на фуражную пшеницу, на пшеницу низкого качества. Для хлебопечения цена на продпшеницу сегодня выше, чем в прошлом году», - сказал В.СЛАБОВСКИЙ.

Он указал, что "дорожает газ, дорожает электроэнергия, все составляющие себестоимости производства хлеба. Но в продуктовой инфляции рост цен на хлеб занимает последнюю позицию, и цена на хлеб растет медленнее всего, потому что его административно сдерживают".

Эксперт сообщил, что на сегодня предприятия закупают продовольственную пшеницу 1-го класса по 1320 грн/т - без доставки на элеватор, а с доставкой на элеватор цена колеблется от 1350 до 1360 грн/т. Цена на пшеницу 4-го класса колеблется от 1220 до 1270 грн/т.