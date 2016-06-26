Массовое отравление в Измаиле: количество пострадавших продолжает расти

Количество пострадавших от кишечной инфекции в Измаиле и Измаильском районе Одесской области достигло 720 человек, из которых 417 дети.

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Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 16-25 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» обратились 720 человек (из них 417 детей) местных жителей города Измаил и села Броска Измаильского района.

По состоянию на 7.00 26 июня в медицинских учреждениях в Измаиле находится 154 человека (из них 108 детей).

Специалистами СЭС осуществляется комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Согласно предварительным данным, причиной заболевания стало потребление недоброкачественной воды.