В центре Житомира задержан на взятке прокурор местной прокуратуры

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН прокурор Житомирской области Любомир Вийтович.

«Работник местной прокуратуры и еще один соучастник, по предварительному сговору, требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 12 тыс грн за не привлечение его к уголовной ответственности», - уточнил Вийтович.

Задержание, во время которого изъята часть неправомерной выгоды, произошло около 21 часа, на одной из центральных улиц в Житомире.

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В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения работника местной прокуратуры от должности.

Действия подозреваемых предварительно квалифицировано по ч. 3 ст. 368 (получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Прокурор области Вийтович подчеркнул, что разоблачение взяточников в прокуратуре есть закономерным процессом очистки прокуратуры от коррупционеров.