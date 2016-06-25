В центре Житомира задержан на взятке прокурор местной прокуратуры
Вчера, 24 июня, следственным отделом прокуратуры Житомирской области совместно с СБУ задержали во время получения взятки работника Житомирской местной прокуратуры и ранее судимого жителя Житомира.
Об этом сообщил корреспонденту УНИАН прокурор Житомирской области Любомир Вийтович.
«Работник местной прокуратуры и еще один соучастник, по предварительному сговору, требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 12 тыс грн за не привлечение его к уголовной ответственности», - уточнил Вийтович.
Задержание, во время которого изъята часть неправомерной выгоды, произошло около 21 часа, на одной из центральных улиц в Житомире.
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В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения работника местной прокуратуры от должности.
Действия подозреваемых предварительно квалифицировано по ч. 3 ст. 368 (получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
Прокурор области Вийтович подчеркнул, что разоблачение взяточников в прокуратуре есть закономерным процессом очистки прокуратуры от коррупционеров.