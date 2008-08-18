Киевская милиция обшарит подвалы и крыши в центре города

Общественный порядок в столице 24 августа - на День Независимости Украины - будут охранять около 5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, включая резерв.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, усиленная охрана общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий будет осуществляться с 23 августа, когда в Украине будут отмечать День Государственного флага.

22 августа при киевском Главке милиции будет создан оперативный штаб, который начнет работать с 9.00. В состав штаба, кроме руководства, войдут мобильные группы реагирования, следственно-оперативные группы и группы документирования.

В то же время будет налажено взаимодействие с Управлением государственной охраны и другими правоохранительными структурами для более эффективного обеспечения охраны общественного порядка.

В центре Киева, где будут проходить массовые мероприятия при участии высших должностных лиц государства, в канун праздников тщательным образом будут проверяться крыши, подвалы, подъезды домов, расположенные вокруг Крещатика и Майдана Незалежности.

23-24 августа в центре города будет ограничено движение транспорта, а также усилена охрана зданий органов государственной власти и дипломатических представительств.