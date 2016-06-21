В Нацполиции прошла подготовку первая группа полицейских-"омбудсменов"

Об УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

Сегодня полицейским, которые прошли тренинг по повышению квалификации в сфере защиты прав человека, вручали сертификаты.

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Глава Нацполиции Хатия Деканоидзе напомнила, что несколько месяцев назад в системе Нацполиции было создано Управление защиты прав человека. Это подразделение будет тесно сотрудничать с Министерством юстиции Украины и международными экспертами. Кроме того, работники управления будут заниматься мониторингом соблюдения прав человека в учреждениях полиции, в частности - в изоляторах временного содержания.

"Я уверена, что целая команда, которая будет заниматься правами человека в Национальной полиции, будет работать совершенно по-новому. Они будут работать так, чтобы не оправдать ожидания своих начальников, а чтобы оправдать надежды обычных людей", - подчеркнула Деканоидзе.