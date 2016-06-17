Нацполиция обеспечена техникой лишь на 32% от потребностей - Деканоидзе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в Киеве сообщила руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе.

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“Сейчас мы выходим на уровень обеспеченности техническим оборудованием для полиции 32%”, - сказала она.

По словам Деканоидзе, до конца текущего года этот показатель должен возрасти до 50%.