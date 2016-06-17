Нацполиция обеспечена техникой лишь на 32% от потребностей - Деканоидзе

11:27, 17 июня 2016
Общество
493 0

По состоянию на сегодняшний день Национальная полиция обеспечена техникой на 32% от потребностей.

фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в Киеве сообщила руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе.

Читайте такжеАваков заявляет, что Нацполиции доверяет около 44% украинцев

“Сейчас мы выходим на уровень обеспеченности техническим оборудованием для полиции 32%”, - сказала она.

По словам Деканоидзе, до конца текущего года этот показатель должен возрасти до 50%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter