В Днепре ограбили приемную волонтера и кандидата в нардепы (фото)

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

По информации полиции, злоумышленники похитили оргтехнику.

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"На прошлой неделе мы завершали комплектование базы наблюдателей на выборы 17 июля. Уже были укомплектованы базы волонтеров, членов комиссий. В приемную обращается много людей, предложения и жалобы которых были внесены в компьютер, ноутбук. Работа общественной приемной шла полным ходом. Скорее всего, охотились за базами данных людей, которые помогают Татьяне Рычковой", - сообщает пресс-служба кандидата в депутаты.

Сама Рычкова считает, что то, что случилось ночью - непростое воровство, поскольку вынесли только оргтехнику. Об этом она написала в Facebook.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража с проникновением) Уголовного кодекса Украины.