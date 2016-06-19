На Днепропетровщине руководство полиции обнародовало декларации о доходах

Документы появились на официальном сайте ГУ НП в Днепропетровской области. Об этом сообщила руководитель пресс-службы областной полиции Анна Старчевская, передает 056.ua.

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"Данная информация предоставлена, в первую очередь, для аттестационных комиссий. Общественники просили выложить сведения о доходах за последние 4 года, но это очень большой объем информации и потому мы ограничились 2014-2015 годами. Сведения о руководителях некоторых подразделений отсутствуют, так как эти подразделения подчинены Киеву", - сообщила Старчевская.