В Харькове в рамках декоммунизации разбирают мост

Об этом со ссылкой на очевидцев пишет местное издание Newsroom.

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В ходе ремонтных работ по замене тротуара рабочие также сняли забор, на котором были изображены серп и молот. Работы проводятся в рамках масштабной реконструкции, которая с начала месяца идет на Павловской площади.

Также сообщается, что это уже не первый мост, который попал под действие закона о декоммунизации. Зимой рабочие демонтировали советскую символику с Балашовского моста.