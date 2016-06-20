В Харькове в рамках декоммунизации разбирают мост
15:33, 20 июня 2016Общество
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В связи с декоммунизацией в Харькове разбирают перила Лопанского моста в начале Полтавского шляха.
В Харькове разбирают мост / Соцсети / newsroom.kh.ua
Об этом со ссылкой на очевидцев пишет местное издание Newsroom.
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В ходе ремонтных работ по замене тротуара рабочие также сняли забор, на котором были изображены серп и молот. Работы проводятся в рамках масштабной реконструкции, которая с начала месяца идет на Павловской площади.
Также сообщается, что это уже не первый мост, который попал под действие закона о декоммунизации. Зимой рабочие демонтировали советскую символику с Балашовского моста.
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