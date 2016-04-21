В России заявили, что не примут заявление Латвии об ущербе за советскую оккупацию

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Наша позиция в этом вопросе хорошо известна: мы не приемлем, как сами утверждения об оккупации прибалтийских государств Советским Союзом, так и связанные с этим абсурдные, абсолютно ничего не имеющие под собой — ни правовые, ни исторические основания – (заявления - Ред.), которые составляют суть претензий в адрес России, в том числе и материального свойства", - сказала она.

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Она уточнила, что эта позиция в полной мере относится и к соответствующему недавнему заявлению представителя латвийской правительственной комиссии по подсчету нанесенного СССР экономического ущерба Латвии.

Ранее министры юстиции Эстонии, Латвии и Литвы подписали в Риге меморандум о сотрудничестве, в котором согласованы действия по предъявлению России требования о возмещении ущерба за советскую оккупацию.