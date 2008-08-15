Пролетят ли военные самолеты над Крещатиком?

Власти Киева на сегодняшний день не поддерживает идею Министерства обороны Украины о пролете авиатехники над улицей Крещатик на День Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания расширенной коллегии Киевской городской государственной администрации сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, вопрос изучается, поскольку Минобороны, которое предлагает пролет военных самолетов над центром города, заверяет, что он будет безопасен, потому что никакие фигуры летного мастерства при этом не будут выполняться.

В то же время на сегодняшний день КГГА отказала Минобороны в этом вопросе и согласовало военный парад без пролета авиатехники.

В свою очередь, параллельно решается вопрос прохождения тяжелой военной техники по Крещатику с тем, чтобы она не повредила дорожное покрытие.

На заседании коллегии начальник Главного управления по вопросам внутренней политики КГГА Виктор ГОНЧАРУК сообщил, что асфальт будет защищен благодаря тому, что тяжелая техника будет оснащена специальными резиновыми чехлами.

По его словам, в параде будет принимать участие техника массой более 15 тонн, которую Минобороны обеспечит такими «ботинками», но будет и техника весом менее 15 тонн, которая тоже может повредить асфальт, но о чехлах для которой пока речь не идет. Таким образом, покрытие на Крещатике может быть повреждено, и четкого ответа Минобороны, что оно потом обеспечит ремонт асфальта, пока нет.

В связи с этим А.ГОЛУБЧЕНКО поручил заместителю председателя КГГА Владимиру ГОЛОВАЧУ встретиться с представителями Минобороны, чтобы решить вопрос, или обеспечить всю технику, которая будет принимать участие в параде, защитными чехлами, или взять у министерства гарантии, что в случае необходимости оно профинансирует ремонт дорожного покрытия на Крещатике.

Говоря о программе празднования Дня Независимости в Киеве, В.ГОНЧАРУК сообщил, что в 14.00 на Крещатике начнется большой праздничный концерт, во время которого выступят этно-рок и этно-поп группы, которые будут исполнять современную украинскую музыку. Завершит концерт выступление РУСЛАНЫ, и в 22.00 состоится праздничный фейерверк.

По информации А.ГОЛУБЧЕНКО, подготовка к празднованию Дня Независимости в целом обойдется городу в 5,5 млн. грн. Эти средства, в частности, пойдут на оформление столицы, социальную рекламу с приветствиями Президента Украины и КГГА, а также на гонорары артистам, которые будут выступать на праздничном концерте, и т.п.