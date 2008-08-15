Погода на выходные

Завтра в Украине сохранится сухая и жаркая погода, лишь на западе пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 16 августа сохранится преимущественно сухая погода с температурой ночью 17-22°, на побережье морей до 24°; днем сильная жара 32-37°, в южной части и восточных областях местами 39°. Лишь в западных областях утром и днем кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, шквалы 19-24 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°, днем 26-31°, в Карпатах 20-25°.

17-18 августа в западной части Украины кратковременные дожди (18 августа местами), грозы, местами град, шквалы 19-24 м/с; температура ночью 11-16°, днем 22-27°. На остальной территории сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 32-38°; лишь днем 18 августа в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской области местами небольшой кратковременный дождь, температура 25-31°. Ветер восточный, юго-восточный (в западной части с переходом в северо-западный), 5-10 м/с.

19-20 августа в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью 19 августа в большинстве северных, центральных областей, в Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 14-20°, на юге и востоке до 23°; днем 25-31°, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму сохранится жара 32-38°.

По прогнозам синоптиков с 21 по 24 августа, вероятно, сохранится сухая и жаркая погода: без осадков, лишь в западной части, а ночью 22 августа и днем 24 августа и местами в северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы. Температура в западных областях ночью 11-17°, днем 21-28°; на остальной территории ночью 14-20°, на побережье морей до 24°, днем 29-34°, на юге и востоке до 36° (22 августа в северных областях 23-29°).

В Киеве завтра сохранится сухая погода с температурой ночью 20-22°, днем сильная жара 35-37°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В области также сохранится сухая погода с температурой ночью 17-22°, днем сильная жара 35-37°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

17-18 августа в Киевской области без осадков, лишь днем 18 августа местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 17 августа 31-35°, 18 августа 25-30°.

19-20 августа в столичном регионе преимущественно без осадков, лишь ночью 19 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.