Завтра в Украине будет до +37-39°

Завтра в Украине будет преобладать сухая погода, только ночью и утром в Волынской и Львовской областях небольшой дождь.

Температура ночью 17-22°, на юге Крыма 24-26°, днем сохранится сильная жара 32-37°, в южных областях местами 39°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 19-24°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

16-17 августа сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 32-37°, 17 августа в большинстве северных и Винницкой области 29-34°. Только в западной части местами кратковременные дожди, грозы, кое-где град, шквалы 15-20 м/с, в Карпатах порывы ветра до 22 м/с (ночью 16 августа без осадков); температура 16 августа ночью 15-20°, днем 27-32°, 17 августа ночью 11-16°, днем 21-26°. Ветер в Украине восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

18- 19 августа - преимущественно без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°; в западных областях ночью 11-16°, днем 23-28°, только в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму температура не изменится, сохранится жара.

В Киеве в пятницу сохранится сухая погода. Температура ночью 20-22°, днем сильная жара 35-37°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

16-17 августа сохранится сухая знойная погода с температурой ночью 16-21°, днем 16 августа 35-37°, 17 августа 30-34°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

18- 19 августа - преимущественно без осадков, температура ночью 13-19°, днем 25-30°.