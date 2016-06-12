По центру Киева разгуливает толпа "хулиганов": ищут участников ЛГБТ-марша

Молодые люди ведут себя достаточно агрессивно, выкрикивая нецензурные "кричалки" и фашистские лозунги.

Возле станции метро "Театральная" произошли беспорядки, полиция провела задержания. На месте находится большое количество правоохранителей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве, участники шествия использовали также пиротехнику.

«По состоянию на 11:30 полиция сопровождала несколько десятков молодых людей, преимущественно с закрытыми лицами, которые двигались по улице Пушкинской и применяли пиротехнику», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня проходил Марш равенства, в котором приняли участие около 1000 участников.

Никаких значительных инцидентов во время мероприятия не произошло, кроме нескольких незначительных провокационных действий.

В частности, и сейчас, когда участники акции расходятся, несколько человек с плакатами против сексуальных меньшинств стоят на площади и рассказывают о своей позиции представителям СМИ.

Напомним, марш в 10.00 стартовал от центрального корпуса Национального университета им.Шевченко с участием около тысячи человек.

В нем было задействовано значительные силы правоохранителей во главе с председателем Национальной полиции Украины Деканоидзе.