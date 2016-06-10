"Неальтернативная история": в сети появился ответ на пропагандистское видео Кремля про "российский" Крым

Видео с альтернативной версией появился буквально через несколько часов после появления ролика Russia Today в соцсетях, пишет "Крым.Реалии".

Ее создатели показали, что в реальности произошло в Крыму после прихода туда России.

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В основе ответного ролика под названием «Не альтернативная история» - кадры событий, происходящих в оккупированном Крыму - снос рынка в Евпатории с жалобами местных торговцев, полицейский разгон встречи жителей Алушты с депутатами по незаконной застройке набережной, признания крымчан о нехватке средств. Упоминаются также сирийские события и гибель первого российского военного там.

В опубликованном ранее ролике российского телеканала, по задумке сценаристов, в украинском Крыму происходили кровавые столкновения между активистами «Правого сектора» и сторонниками «Антимайдана».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».