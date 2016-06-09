Новые карты в геополитической колоде Путина

Запад устал от нового поведения путинской России, так до конца и не разобравшись в конечных целях и методах их достижения Кремлем. Это не означает высокие шансы на создание нового «русского мира» в рамках путинской логики. Это означает, скорее, более долгосрочную агонию уходящего миропорядка, которую продлевает Россия созданием в короткий период времени целой сети региональных и глобальных кризисов. К сожалению, ни уходящий американский президент Барак Обама, ни нынешние лидеры ключевых стран ЕС не желают начать создание новой системы глобальной безопасности, работающих международных институтов, а также действенных структур для предотвращения конфликтов хотя бы по периметру западного мира. Более того, США и Евросоюз всеми силами пытаются вернуться в период до 2014 года, когда РФ была еще частью G-8, а российские нефтедоллары приятно поступали на счета многих западных политиков, журналистов, экспертов, юристов и пиарщиков.

Плата за нежелание признавать объективную реальность в международной политике будет высокой. Она уже растет на примере миграционного кризиса в ЕС, новой волны терактов в Европе, а также подъема европейских ультраправых сил. Все больше западных политиков и дипломатов начинают прозревать в контексте истинных намерений путинской России и полной пассивности ЕС. Например, болгарский президент заявившей с трибуны Европарламента о намерении Путина разрушить основы Евросоюза. Или заявления посла США в Украине Джеффри Пайетта о том, что мировое сообщество недостаточно осознает роль России в войне на Донбассе.

Плата за нежелание признавать объективную реальность в международной политике будет высокой

Пока западный мир не знает, как реагировать на действия путинской России, Кремль не выпускает из рук инициативу и продолжает политику под названием «сначала создаем проблемы, а потом решаем их в своих интересах». При этом внутренняя цена реализации внешней политики не особо интересует Путина и его режим, поскольку пропаганда всегда сможет удерживать население от внутренней смуты при помощи инъекций «геополитического шоу вставания России с колен». Давайте взглянем на некоторые действия Путина за последние полгода-год на мировой арене.

Четко прослеживается тренд создания новых кризисов – геополитических карт, розыгрыш которых позволит получить уступки по старым, казавшимся тупиковым, ситуациям. Возьмем основную зону активности России – постсоветское пространство. Поражает с какой яростью РФ атакует страны (не зависимо от их культурной, экономической, этнической и другой близости с Россией), входящие в европейскую инициативу Восточного партнерства. Кстати, именно этот формат является удобной целью для Путина на этот и следующий годы, если его никто не рискнет остановить из западных лидеров.

Четко прослеживается тренд создания новых кризисов – геополитических карт, розыгрыш которых позволит получить уступки по старым, казавшимся тупиковым, ситуациям

Против Украины Кремль ведет активную войну на Донбассе, ежедневно нарушая Минские договоренности обстрелами украинских воинов из крупного калибра, ведя диверсионную, минную и другие подрывные деятельности в восточных регионах нашей страны. В Крыму Россия активно продолжает преследования крымских татар, проводя милитаризацию полуострова, превращая Крым в плацдарм для будущих военных действий.

О российском следе в дестабилизации ситуации в Молдове многое написано, но это далеко еще не завершение игр Москвы в этом государстве. Раскачка Россией ситуации в Грузии с демонстративным захватом Южной Осетией части территории, по которой проходит трубопровод Баку – Супса, дает Тбилиси понять, что в любой момент Москва может начать проведение военной операции против грузинского государства и народа.

Обострение боевых действий между Арменией и Азербайджаном уже произошло в апреле нынешнего года. При этом, Россия убивает сразу два зайца – держит под контролем Армению (где растет внутренний протест), а также демонстрирует готовность дестабилизировать Азербайджан для блокировки Южного газового коридора в ЕС. Заодно провоцируя Турцию. Есть основания предполагать и о подготовке гибридной войны Кремля против Белоруссии, президент которой уже разблокировал свои контакты с Западом.

Отдельная история – вовлеченность России в дестабилизацию ситуации в Казахстане. Процесс только набирает обороты. Очень показательным, в данном контексте, является множество оценок пророссийских экспертов, убеждающих в причастности исламских террористов как главных организаторов внутреннего кризиса при полном замалчивании роли РФ.

Отдельная история – вовлеченность России в дестабилизацию ситуации в Казахстане. Процесс только набирает обороты

Если посмотреть шире, то и на Ближнем Востоке Путин активно создает себе геополитические карты для игры. В частности, сейчас Россия все активнее вовлекается в сирийское противостояние с Западом, параллельно пытаясь разыграть «кавказскую», «турецкую» и «курдскую» партии. Временный вывод из Сирии мобильной части авиагруппировки РФ на период «песчаных бурь» частично сработал для дезориентации США и ЕС. Одновременно Москва оказывает активное давление на Тегеран с целью замедления темпов добычи нефти Ирана как основного фактора, играющего против повышения цен на «черное золото». Дробление Ближнего Востока, согласно российских планов, - раздел Сирии, создание лояльного Москве Курдистана, дальнейший раздел Саудовской Аравии и прочее – хороший плацдарм для геополитического торга с Западом на ближайшую перспективу. Следует предельно ясно понимать, что с целью повышения цен на нефть в планах России долгосрочная дестабилизация всего Ближнего Востока.

Таким образом, Кремль пока не собирается прекращать политику развала старой системы международных отношений и глобальной безопасности. Тем более, что на данный момент никто жестко не демонстрирует действий для его нейтрализации. Более того, Путин все активнее создает новые очаги дестабилизации, которые ускорят его финальный проигрыш в отдаленной перспективе, но пока расширяют ему поле для геополитического маневра.

В Украине Кремль будет продолжат делать ставку на комплекс мер – ухудшение ситуации на фронте, гибридная война с целью разрушения украинской экономики и энергетики, подкуп политиков и чиновников, подрыв системы безопасности и обороны, и самое главное, - дальнейшая массированная информационная кампания по формированию общественных настроений украинского населения.

Поскольку Запад так до конца и не разобрался в истинных целях и методах нового путинского курса, Украине остается рассчитывать преимущественно на свои силы в деле защиты своей страны, народа и государства.

Роман Рукомеда