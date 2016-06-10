Львовская трагедия: мэр Харькова сравнил Садового с собакой, сидящей на деньгах, как на сене (видео)

Он считает, что Садовый сегодня ставит в зависимость весь город от своих политических амбиций, говорилось в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Когда я слушаю мэра Садового, то я вижу в нем чистого политикана, который обращает сейчас на всех. Он не показал ни одного документа, который бы свидетельствовал о его реабилитации. Он говорит о каком-то поджоге. Это безответственная эксплуатация этой свалки", - заявил Кернес.

Читайте такжеСадовый: трагедия на Грибовичской свалке произошла из-за поджога

Кернес также считает, что во Львове неправильно распределяются бюджетные деньги.

"Садовый говорит, что зарабатывает деньги на депозите. Да, ему надо было собрать внеочередную сессию и перераспределить деньги и открыть спецсчет и добиться финансирования тех проектов, которые сегодня необходимы. А он рассказывает, что заработал 25 млн грн. А сколько люди потеряли? Четыре человеческих жизни. Все можно было предотвратить в самом начале. Он этого не сделал", - отметил мэр Харькова.

"Я поддерживаю слова, когда все должны объединиться, но только я не поддерживаю политику, когда Садовый противопоставляет себя всей системе проблем, которые есть в государстве, и сидит на деньгах, как собака на сене", - сказал Кернес.

Как сообщал УНИАН, 9 июня, должна была состояться сессия Львовского городского совета, на которой планировалось рассмотреть вопрос о ситуации с Грибовичской мусорной свалкой и выделении стипендий детям погибших на свалке спасателей.

Утром возле здания городской Ратуши Львова, которую охраняли около тысячи силовиков, собрались около 200 жителей и общественных активистов.

В горсовете возникли стычки между активистами и правоохранителями. Секретарь городского совета Анатолий Забарило вынужден был закрыть сессию. В сессионном зале Садового не было.

Затем активисты призвали жителей Львова привозить мусор к дому мэра Андрея Садового.