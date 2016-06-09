Против чего протестовали львовяне под местной мэрией (фоторепортаж)
Утром 9 июня на площади Рынок под местной Ратушей во Львове, где проходит заседание городского совета, собрались сотни граждан.
Как сообщает местное издание "Вголос", львовяне собрались сразу на несколько пикетов.
Так, родственники бойцов АТО требовали увольнения военнослужащих, контракты которых были заключены до наступления особого периода, а срок контрактов уже истек.
При этом, как отмечает Zaxid.net, зоозащитники пришли под Ратушу с требованиями уволить директора ЛКП "Лев" Оксану Кошак. Протестующие утверждают, что после назначения Кошак на эту должность в ЛКП "Лев" значительно ухудшилось отношение к животным. Протестующие принесли плакаты и привели с собой несколько собак.
В то же время работники "Привокзального рынка" требовали, чтобы рынок, который сейчас находится в частной собственности, был коммунальным.
Также, как отмечает издание, львовяне протестовали относительно бездеятельности городского головы в вопросе Грибовичской свалки, что привело к пожару и гибели спасателей.
При этом граждане скандировали "Позор!" и "Отставка!".
В свою очередь местные власти усилили меры безопасности возле мэрии. Вход в Ратушу огородили забором, а посещение башни Ратуши туристами было ограничено. Возле здания и внутри находятся более сотни правоохранителей, которые не называют цели своего пребывания. Часть из них экипированы в бронежилеты и имеют металлические щиты.
Как сообщал УНИАН, 9 июня под зданием Ратуши во Львове произошли столкновения. Правоохранители применили к протестующим слезоточивый газ. Также появились сообщения, что в результате столкновений пострадал один человек.