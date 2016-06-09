Жители Львова начали сносить мусор к дому мэра Садового

Как передает корреспондент УНИАН с места события, первыми мусор привезли активисты, которые сегодня пытались прорваться в здание Львовского городского совета.

Читайте такжеСтолкновения во львовской ратуше: полиция открыла уголовное дело

После этого они призвали жителей Львова привозить мусор к дому Садового. По состоянию на 16.30, несколько десятков львовян привезли мусор к дому Садового и оставили у ворот. Львовяне требуют решить вопрос с вывозом мусора из города.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июня, должна была состояться сессия Львовского городского совета, на которой планировалось рассмотреть вопросы о ситуации с Грибовичской свалкой и выделения стипендий детям погибших на свалке спасателей.

Утром у здания городской Ратуши Львова, которую охраняли около тысячи силовиков, собрались около 200 львовян и общественных активистов.

В горсовете возникли столкновения между активистами и правоохранителями. Секретарь городского совета Анатолий Забарыло вынужден был закрыть сессию. В сессионном зале Садового не было.