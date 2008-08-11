Moody`s снизило рейтинг Нафтогаза

Международное рейтинговое агентство Moody`s снизило корпоративный рейтинг в иностранной валюте Ва3 и рейтинг возможности дефолта НАК «Нафтогаз Украины» до уровня В1 и изменило прогноз компании на «развивающийся».

Данное решение было принято после того, как Moody`s пересмотрело рейтинги «Нафтогаза» в сторону их снижения, сообщается в пресс-релизе Moody`s, который передан УНИАН.

Moody’s также изменил рейтинг еврооблигаций «Нафтогаза», выпущенных на сумму 500 млн. долл., с Ва3 до В1, изменив прогноз на развивающийся.

Moody`s завершило пересмотр суверенных рейтингов Украины и подтвердила долговые рейтинги Украины в зарубежной и местной валюте на уровне В1 в связи с присвоением позитивного прогноза, который, однако, не повлиял на рейтинг «Нафтогаза».

Рейтинг «Нафтогаза» отражает общую неясность относительно будущего компании, принимая во внимание текущую политическую нестабильность в Украине, статус переговоров с «Газпромом» о цене газа. Отсутствие информации о компании не дало возможность Moody`s сделать более четкую оценку прогнозируемой финансовой и производственной эффективности «Нафтогаза». Рейтинг и прогноз будут зависеть от дальнейшего развития событий в Украине.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.