В полиции заявили, что настроены жестко защищать Марш равенства в Киеве (видео)

Об этом заявила глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе.

"Я как глава Национальной полиции не допущу, чтобы были провокации. Чтобы те люди, которые не хотят, чтобы наша страна была среди цивилизованных стран, – чтобы они совершили провокацию", – подчеркнула она.

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Деканоидзе отметила, что полный план действий полиции будет обнародован в четверг, 9 июня, во время брифинга.

"Наша страна должна доказать, что мы – цивилизованные люди, наше место – в Европе, что мы движемся вперед", – заявила глава Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, представители ОУН выступили с резким заявлением относительно гей-парада в Киеве, который запланирован на 12 июня. Активисты организации пригрозили сорвать марш и призвали единомышленников выйти и поддержать их позицию.