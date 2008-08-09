Украина вернет себе 15-20% утраченных позиций на рынке зерновых

Украина в этом году вернет себе 15-20% утраченных за прошедшие два года позиций на мировом рынке зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор Sintal Agriculture Public Limited Вадим МОГИЛА 7 августа во время организованной инвестиционной компанией Concorde Capital телефонной конференции с представителями крупнейших иностранных инвестфондов.

По его словам, на сегодня до 50% экспорта из Черноморского бассейна контролируют российские зернотрейдеры, однако это объясняется чисто сезонным фактором, связанным с тем, что традиционно россияне одними из первых начинают экспорт зерна.

«Думаю, что это соотношение поменяется к тому моменту, когда с экспортными интервенциями выйдет Аграрный фонд, плюс начнут экспорт украинские элеваторы», - отметил В.МОГИЛА.

Напомним, на брифинге 24 июня т.г. министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК заявил, что экспорт зерна из Украины в 2008-2009 маркетинговом году, по прогнозам, составит 13,5-14 млн. тонн.

6 августа президент Украинской зерновой ассоциации Владимир КЛИМЕНКО заявил, что Украина планирует в текущем маркетинговом году экспортировать около 6 млн. млн. тонн ячменя и 7-8 млн. тонн пшеницы

Справка УНИАН. По состоянию на конец июля, Украина экспортировала свыше 1,5 млн. тонн зерна с начала нового маркетингового 2008/2009 года.

В этом году в Украине ожидается урожай зерновых свыше 40,4 млн. тонн. В 2007 г. урожай составил 29,3 млн. тонн, средняя урожайность - 18,4 ц/га.