В Чехии задержаны пять украинцев по подозрению в подделке документов

Пятерых из этой организованной группы, граждан Украины, суд взял под стражу, говорится в сообщении Отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Чехии, передает Радио Свобода.

Отмечается, что организованная группа подделывала паспорта, гражданские и водительские удостоверения Литвы и распространяла эти подделки в самой Чехии и других странах, как правило, среди иностранцев из третьих стран, не имевших права на пребывание в Европейском союзе.

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Операцию по задержанию осуществили 18 мая одновременно в Праге и еще пяти городах Чехии. Десять задержанных «из стран бывшего СССР» в возрасте от 28 до 46 лет были официально обвинены в подделке государственных документов и пособничестве в нелегальном пребывании на территории страны. Пятерых украинцев, которые были в составе этой группы, будут ждать суда под стражей. Если вина задержанных будет доказана, им может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Кроме того, сообщила полиция, в ходе операции были задержаны еще семь иностранцев, которые находились в Чехии нелегально именно с подделанными этой группой литовскими документами.

Детективы Отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Чехии работали над делом два года, говорится в сообщении.