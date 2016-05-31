"Безвизовые" надежды украинцев: в Еврокомиссии ждут, когда заработает Нацагентство по противодействию коррупции

ЕС не будет откладывать ведения безвизового режима с Украиной. Об этом глава Представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский заявил в интервью Hromadske.tv.

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"Конечно, Европейский Совет и европейские страны сейчас работают над механизмами предотвращения нелегальной и чрезмерной иммиграции в ЕС. Но эти вопросы не связаны непосредственно с Украиной. Потому что это общий инструмент стран ЕС. Оценка Европейской Комиссии и наших экспертов такова, что все положения (Плана действий по визовой либерализации) были (Украиной) выполнены. Мы еще ждем, чтобы Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции практически начало работать. Но это уже последний элемент всех тех мер, которые Украина уже выполнила", - сказал Томбинский.

"Сейчас нам необходимо, чтобы европейские лидеры приняли это решение. И я уверен, это решение будет соответствовать тому, что было озвучено лидерами Европейского Союза в адрес Украины. То есть что это будет немедленно и никто не будет это откладывать во времени", - добавил он.

Как сообщалось, 20 апреля Европейская комиссия приняла законодательную инициативу внести Украину в список стран с безвизовым режимом в визовое законодательство и передала эту инициативу Совету ЕС и Европарламенту для дальнейшего обсуждения и принятия решения.

20 мая министры внутренних дел стран ЕС согласовали свою позицию относительно так называемого механизма экстренной приостановки безвизового режима с третьими странами.

По информации иностранных СМИ, в тот же день министр внутренних дел Франции Бернар Казнев заявил, что вопрос предоставления Евросоюзом безвизового режима для Украины не будет рассматриваться в ближайшее время.

В свою очередь министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что "никаких новых решений относительно визовой либерализации" не будет принято до утверждения механизма быстрой остановки безвизового режима.

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Вместе с тем 20 мая глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение ЕС безвизового режима для Украины, решение о котором должен принять Европарламент, идет по плану, а информации о задержках нет.

Визовая рабочая группа Европейского совета продолжит обсуждение предложения Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим на следующем заседании 14 июня.