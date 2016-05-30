В Германии не видят препятствий безвизовому режиму Украины с ЕС - посол

Об этом посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник сообщил в Twitter.

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"Важные переговоры с президентом Федерального уголовного ведомства Германии Хольгером Мюнхом. Шеф Федерального уголовного ведомства Х.Мюнх: со своей стороны не вижу препятствий безвизовому режиму для Украины", - написал Мельник.

Как сообщалось, 20 апреля Европейская комиссия приняла законодательную инициативу внести Украину в список стран с безвизовым режимом в визовое законодательство и передала эту инициативу Совету ЕС и Европарламенту для дальнейшего обсуждения и принятия решения.

20 мая министры внутренних дел страны ЕС согласовали свою позицию по так называемому механизму экстренного приостановления безвизового режима с третьими странами.

По информации иностранных СМИ, в тот же день министр внутренних дел Франции Бернар Казнев заявил, что вопрос предоставления Евросоюзом безвизового режима для Украины не будет рассматриваться в ближайшее время.

В свою очередь министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер также заявил, что "никаких новых решений по визовой либерализации" не будет принято до утверждения механизма быстрой остановки безвизового режима.

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Вместе с тем 20 мая глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение ЕС безвизового режима для Украины, решение о котором должен принять Европарламент, идет по плану, а информации о задержках нет.

Визовая рабочая группа Европейского совета продолжит обсуждение предложения Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим на следующем заседании 14 июня