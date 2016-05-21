Украина выполнила все условия для получения безвизового режима с ЕС – Порошенко
Украина выполнила все пункты Плана действий по либерализации Евросоюзом визового режима для украинцев.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сообщил перед началом церемонии поднятия Европейского флага по случаю Дня Европы перед Администрацией президента сегодня в Киеве.
Читайте такжеПорошенко призвал Меркель и Олланда ускорить процедуры по предоставлению безвизового режимаПо словам Порошенко, эффективные реформы изменят Украину, построят Европу в Украине, восстановят справедливость и сделают Украину чрезвычайно эффективным государством.
«Что является дорожной картой этих реформ – это ассоциация Украины и ЕС, соглашение о котором мы подписали 2 года назад», - отметил он.
«Дорожная карта – это План действий о безвизовом режиме, состоящий из 140 пунктов, которые мы выполнили, и на сегодняшний день мы находимся накануне предоставления ЕС украинским гражданам права свободно путешествовать по ЕС. Это первый шаг возвращения Украины в большую европейскую семью», - заявил глава государства.
Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.
Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии по Плану действий по визовой либерализации.
20 мая глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение ЕС безвизового режима для Украины, решение о котором должен принять Европарламент идет по плану, а информации о задержках нет.
Визовая рабочая группа Европейского совета продолжит обсуждение предложения Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим на следующем заседании 14 июня.