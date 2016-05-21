Украина выполнила все условия для получения безвизового режима с ЕС – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сообщил перед началом церемонии поднятия Европейского флага по случаю Дня Европы перед Администрацией президента сегодня в Киеве.

Читайте такжеПорошенко призвал Меркель и Олланда ускорить процедуры по предоставлению безвизового режимаПо словам Порошенко, эффективные реформы изменят Украину, построят Европу в Украине, восстановят справедливость и сделают Украину чрезвычайно эффективным государством.

«Что является дорожной картой этих реформ – это ассоциация Украины и ЕС, соглашение о котором мы подписали 2 года назад», - отметил он.

«Дорожная карта – это План действий о безвизовом режиме, состоящий из 140 пунктов, которые мы выполнили, и на сегодняшний день мы находимся накануне предоставления ЕС украинским гражданам права свободно путешествовать по ЕС. Это первый шаг возвращения Украины в большую европейскую семью», - заявил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии по Плану действий по визовой либерализации.

20 мая глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение ЕС безвизового режима для Украины, решение о котором должен принять Европарламент идет по плану, а информации о задержках нет.

Визовая рабочая группа Европейского совета продолжит обсуждение предложения Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим на следующем заседании 14 июня.