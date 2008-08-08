Погода в Украине: ночью +10°, днем +30°

Завтра в Карпатском регионе ожидаются сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 9 августа в стране переменная облачность. В западной части кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем в Карпатском регионе и местами на Волыни и в Ривненской области сильные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер южный с переходом в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей и Закарпатье 16-20°, в восточных областях 6-11°; днем 26-31°, на западе 21-26°.

10-11 августа в Украине переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь 10 августа в большинстве северных, ночью и западных, а днем и центральных областей, в Одесской и Николаеве небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы. Ветер северо-западный, в восточной части и Крыму юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, 10 августа в восточных, а 11 августа в западных областях местами 7-10°; днем в южной, восточной части и в Днепропетровской области 27-32°, на остальной территории 24-29° (10 августа в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях 21-26°); в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.

12- 13 августа преимущественно без осадков, только в Крыму, 12 августа и в южных областях отдельные грозовые дожди. Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 22°; днем 28-34° (12 августа на юге и востоке местами 35°), в западных областях ночью 10-16°, днем 26-31°.

В Киеве завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 28-30°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 26-31°.

10-11 августа в столичном регионе переменная облачность. 10 августа небольшой кратковременный дождь, местами гроза; 11 августа без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 10 августа 21-26°, 11 августа 24-29°.

12-13 августа в Киевской области преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.