Винниччина готовится к международным соревнованиям по велоспорту "Гран-при Винницы" - 2016

"Эти соревнования на Винниччине будут проходить во второй раз, в прошлом году город Винница уже принимала данный этап велогонки, который по известным причинам с 2015 года было перенесено из Донецка. Это очень серьезное мероприятие, поэтому должны отнестись к его подготовке с максимальной ответственностью",- отметил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Игорь Ивасюк.

Он также отмечает, что прошлый год показал слаженную и качественную работу всех служб, причастных к организации и проведению велогонки.

По словам Игоря Ивасюка заявили о своем участии в нынешних соревнованиях "Grand Prix of Vinnytsia – Grand Prix of ISD" 23 клуба из 13 стран мира. "В том числе – впервые примут участие клубы из Соединенных Штатов Америки, а Европа будет представлена очень мощно. Всего будут соревноваться 150 спортсменов, это примерно на 20% больше, чем область принимала в 2015 году", - отмечает чиновник.

Согласно распоряжению председателя облгосадминистрации соревнования состоятся с 03 по 05 июня 2016 года. Торжественное открытие соревнований решено провести на площади перед Винницким городским советом в субботу, 4 июня с 10-30 до 11-30. Официальный старт велогонки состоится по улице Соборной напротив городского совета в 12-00 час.

На время старта движение городского транспорта будет временно приостановлено.

Сама групповая гонка категории UCcS 1.2 «Grand Prix of Vinnytsia» ( 140 км) будет проходить за городом: объездное шоссе - трасса 583 «Киев -Винница» - с. Стрижавка - объездное шоссе – Барское шоссе - объездное шоссе.

Финиш и церемония награждения будут проходить напротив ТК «Шок» по ул. Келецкой.