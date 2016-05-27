Только 7% россиян считают суд над Савченко показательной расправой - опрос

Об это свидетельствуют результаты соцопроса «Левада-Центра», которые есть в распоряжении УНИАН.

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Согласно данным опроса, 48% респондентов считают, что Савченко должна была отбывать весь свой срок в России, 38% - Савченко лучше обменять на россиян, осужденных украинским судом, 14% - затруднились с ответом.

При этом 43% россиян считают приговор Савченко «справедливым и объективным», 14% - «слишком мягким», 5% - «слишком суровым и несправедливым», 7% - «это не судебное решение, а показательная расправа над ней», 21% - «ничего не слышали о нем», 10% - затруднились ответить.

Опрос проводился 20-23 мая 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд вынес решение обязать летчицу уплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

25 мая Путин подписал указ о помиловании Савченко, в этот же день ее обменяли на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.