Освобождение Савченко не должно быть условием для ослабления санкций в отношении РФ - Маккейн

Об этом он сказал в интервью украинской службе "Голоса Америки".

Маккейн считает, что причиной освобождения украинской летчицы является давление международного сообщества на Россию. По этой же причине, считает он, вчера освободили из азербайджанской тюрьмы журналистку Радио Свобода Хариджу Измаилову.

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«Вне сомнения, это результат международного давления. Не уверен, с чьей стороны конкретно, но, считаю, это результат международного осуждения того, как обошлись с мужественными женщинами. Так что, я думаю, мнение международного сообщества имело на это влияние», - отметил сенатор.

Он выразил убеждение, что из-за освобождения Савченко нельзя ослаблять санкции в отношении России. «Надежда никогда бы на это не согласилась», - подчеркнул Маккейн.

«В случае с Надеждой Савченко - она была освобождена в обмен на двух россиян, которые находились в заключении. То есть, по сути, речь идет об обмене заключенными и мы должны это понимать. Надя Савченко была бы последним человеком, который бы хотел, чтобы мы сняли санкции с России в обмен на ее свободу. Санкции должны быть связаны непосредственно с действиями России. Россия оккупировала Крым, пытается отделить восточную Украину, что противоречит международному законодательству", - прокомментировал сенатор.

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«Если в Европе считают это равноценным обменом (освобождение Савченко в обмен на снятие санкций – УНИАН), то это будет ошибочным решением Европейского сообщества», - добавил он.

Как сообщалось ранее, в марте Джон Маккейн направил официальное письмо госсекретарю Джону Керри с призывом сделать дело украинской летчицы Надежды Савченко главной составляющей его встреч с президентом России Владимиром Путиным и другими российскими чиновниками в Москве. Маккейн обратился к Керри с требованием призвать Россию немедленно освободить Савченко под угрозой дополнительных санкций.

Справка УНИАН. Суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины, где продолжается Антитеррористическая операция. Также суд вынес решение обязать летчицу выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных в составе диверсионной группы во время боя на Донбассе.