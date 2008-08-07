Прикарпатье уже приглашает к себе туристов

Прикарпатье готово принимать туристов.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам туризма, евроинтеграции, внешних связей и инвестиций Ивано-Франковской областной государственной администрации в связи с появлением информации о том, что объекты туристической инфраструктуры Прикарпатья из-за стихии повреждены или подтоплены и не в состоянии обеспечить отдых туристам.

Между тем в ОГА подчеркивают, туристско-рекреационные заведения, в том числе усадьбы сельского зеленого туризма, в целом не получили существенных повреждений в результате стихии 23-27 июля. В частности, это касается таких наиболее посещаемых туристических мест края, как Яремчанский городской совет, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский районы. Было подтоплено 6 усадеб в поселке Верховина, 5 туристско-рекреационных заведений в Богородчанском районе, 8 усадеб в Косовском районе.

Большинство мостов, уничтоженных стихией, уже отстроены, а остальные фактически не влияют на связь с туристическими объектами области.

Для любителей пеших горных прогулок доступны Черногорский хребет, Горганы со стороны сел Паляница и Быстрица; тропинки в нормальном состоянии, оползней нет.

В связи с размыванием дорожного полотна, между пропускным пунктом Карпатского национального природного парка и форельным хозяйством запрещен въезд автотранспорта на спортивную базу «Заросляк» (здесь начинается восхождение на Говерлу).

Относительно транспортного сообщения с Верховинским районом - есть нормальный подъезд к поселку Верховина (только через Ворохту) и к с. Крыворивня, дальше дорога непригодна для проезда. Сообщение и подъездные дороги к усадьбам сельского зеленого туризма в других населенных пунктах Верховинского района в неудовлетворительном состоянии.

Временно, до восстановления железнодорожного полотна и мостов, прекращены поездки на «Карпатском трамвае» (Долинский район). Туристам, которые сплавляются по р. Днестр, следует быть внимательными, поскольку река во многих местах изменила русло, отметили в ОГА.

Популярные среди туристов объекты культурно-исторического наследия и музеи (музей «Писанка», «Манявский Скит», заповедник «Древний Галич» и др.) тоже в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2008 года Прикарпатье посетило 710 тыс. туристов.