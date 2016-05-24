СБУ: Захваченный боевиками подросток сумел убежать и рассказал о пытках

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в середине мая на берегу реки Северский Донец боевики захватили 15-летнего жителя Новоайдарского района. Во время длительных ночных допросов с запугиванием и пытками террористы выбивали у парня информацию о местах расположения боевых позиций, личный состав и вооружение украинских подразделений вблизи поселка Трехизбенка.

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Со слов юноши, одним из палачей был террорист по кличке "Клим", а рядовыми боевиками руководили российские наемники с Северного Кавказа.

Затем бандиты потребовали, чтобы ребенок начал шпионить для них на территории, подконтрольной Украине. После того как парень согласился на сотрудничество с террористами, его отпустили, и он смог вернуться домой.