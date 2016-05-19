Ужасающий репортаж: 4000 человек подверглись пыткам пророссийских сепаратистов - The Huffington Post

Александр Грищенко просто хотел позаботиться о декоративных рыбах в своем кабинете, но то, что случилось с ним после, страшным образом изменило его жизнь, пишет Саманта Майер в статье "Ужасающий репортаж: 4000 человек подверглись пыткам пророссийских сепаратистов", опубликованной на сайте издания The Huffington Post.

В июне 2014 года ветеринар ехал на работу в Луганск, тогда город на востоке Украины уже был захвачен сепаратистами. Улицы были пустынны, царила жуткая тишина. Затишье перед бурей.

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Он не успел войти в здание, в котором находился его офис. На улице его схватили вооруженные люди и бросили в тюрьму. Тогда 55-летний мужчина еще не понимал, насколько ужасными будут следующие четыре месяца. Командовал в тюрьме Александр Александрович – более известный как "Бэтмен".

Его пытал "Бэтмен"

Вместе со своими коллегами он ежедневно готовился к пыткам.

Грищенко рассказал о тех событиях: "Один называл себя "Маньяк", "Сумасшедший". Он изо всех сил ударил меня в грудь. Я упал на землю. Другой с позывным "Янек" ударил меня током с помощью электрошокера".

Александр Грищенко рассказал историю своих пыток немецкой радиостанции "Deutschlandfunk". Радиостанция впервые сообщает о массовых пытках украинских граждан в восточных районах, оккупированных сепаратистами.

Масштабы пыток, о которых сообщает "Deutschlandfunk", просто пугающие.

4000 человек в заложниках

Александра Матвийчук из НПО "Центр гражданских свобод" рассказала радиостанции: "Мы опросили 165 человек, которые прошли через ад. Мы можем доказать, что прошлым летом в заложниках находились 4000 человек. Вероятно, реальные цифры еще выше, потому что захват заложников происходит и сегодня".

Пока не ясно, скольких из этих людей подвергали пыткам. Но понятно, что повстанцы в восточных областях Украины действуют "по милости" Владимира Путина. Из России они получают оружие, деньги и технику. Если сепаратисты массово пытают людей, значит, это устраивает президента России, иначе он не стал бы бездействовать.

Детали пыток в тюрьмах ужасны.

После того, как его привезли в бывшее здание Луганского университета, Грищенко пытали в течение трех дней.

Необоснованные причины для пыток

Голого истекающего кровью ветеринара жестоко избивали. Один из мужчин изо всех сил ударил его по верхней части тела, а затем еще и резиновым молотком. Другой сломал ему ребра, когда бил ногами, рассказал Грищенко.

"Бэтмен" и его сепаратисты заподозрили, что он шпион, потому что фотографировал город по пути на работу.

Во время своего четырехмесячного заключения, он насчитал, по меньшей мере, сотни пленников. Всех их незаконно удерживали по необоснованным причинам. Один выпил слишком много пива на улице, другой был в городе спустя пять минут после начала комендантского часа, у третьего в паспорте вместо цветного было черно-белое фото.

Освобожденные и заключенные

Но заключенные были вынуждены не только терпеть бесконечные часы пыток, их принуждали к тяжелой работе. "Многих схватили под ложными предлогами, чтобы они наполняли мешки песком, строили баррикады, загружали или выгружали содержимое грузовиков, чинили технику. Им нужна была бесплатная рабочая сила", - рассказал Грищенко "Deutschlandfunk".

После нескольких месяцев пыток одному из заключенных удалось украсть мобильный телефон. Для него это был первый контакт с внешним миром за долгое время.

13 ноября 2014 года полиции, наконец, удалось установить местонахождение Грищенко и других заключенных. Но до освобождения было еще далеко. Хотя премьер-министр сепаратистской республики Игорь Плотницкий даже хотел привлечь "Бэтмена" к суду, этого до сих пор не произошло.

79 нелегальных тюрем для пыток в Луганске и Донецке

Люди по-прежнему находились в заключении. Грищенко отпустили только 29 декабря 2014 года – без денег, телефона, ключей от дома, паспорта и в летней одежде посреди зимы. Он чувствовал себя, как бездомный, с грязными, длинными волосами.

Похоже, что произошедшее в бывшем здании университета, – обычное дело в сепаратистских республиках. Правозащитные организации выявили 79 тюрем для пыток в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках.

Без денег и перспектив

В течение многих месяцев ужасные происшествия в тюрьмах документировали 17 украинских правозащитных организаций. Теперь результаты были переданы в Международный уголовный суд в Гааге. С украинской стороны также были пытки, но виновники были привлечены к ответственности. А палачи-сепаратисты по-прежнему остаются безнаказанными.

Александр Грищенко бежал в Киев. Там он делит жилье с 30 другими людьми. У него нет работы, и он не получает психологическую помощь.