В оккупированном Бахчисарае состоялся "сине-желтый" последний звонок (фоторепортаж)
21:06, 25 мая 2016Общество
11328
На праздник дети и родители пришли с элементами одежды в цветах украинского флага и с национальной символикой.
В оккупированном Бахчисарае состоялся "сине-желтый" последний звонок / facebook.com/ayshe.umerova
Дочь заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Айше Умерова опубликовала фотографии с праздника последнего звонка в крымском Бахчисарае в своем Facebook.
Читайте такжеНовый виток репрессий в оккупированном Крыму: появилось видео похищения в Бахчисарае члена Меджлиса
"Последний звонок в Бахчисарае. В деталях" – подписала она снимки.
На фотографиях видно, что у детей и их родителей на одежде есть украинская и крымскотатарская символика, а некоторые даже оделись в цветах сине-желтого флага.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter