В оккупированном Бахчисарае состоялся "сине-желтый" последний звонок (фоторепортаж)

21:06, 25 мая 2016
Общество
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На праздник дети и родители пришли с элементами одежды в цветах украинского флага и с национальной символикой.

facebook.com/ayshe.umerova

Дочь заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Айше Умерова опубликовала фотографии с праздника последнего звонка в крымском Бахчисарае в своем Facebook.

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"Последний звонок в Бахчисарае. В деталях" – подписала она снимки.

На фотографиях видно, что у детей и их родителей на одежде есть украинская и крымскотатарская символика, а некоторые даже оделись в цветах сине-желтого флага.

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