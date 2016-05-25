В оккупированном Бахчисарае состоялся "сине-желтый" последний звонок (фоторепортаж)

Дочь заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Айше Умерова опубликовала фотографии с праздника последнего звонка в крымском Бахчисарае в своем Facebook.

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"Последний звонок в Бахчисарае. В деталях" – подписала она снимки.

На фотографиях видно, что у детей и их родителей на одежде есть украинская и крымскотатарская символика, а некоторые даже оделись в цветах сине-желтого флага.