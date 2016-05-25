Савченко планирует пресс-конференцию на пятницу
20:50, 25 мая 2016Общество
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Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая сегодня вернулась из России, где незаконно была осуждена, планирует пресс-конференцию на пятницу, 27 мая.
Савченко запланировала пресс-конференцию / Фото УНИАН
Об этом сообщил ее адвокат Марк Фейгин на своей странице в Facebook.
Он пишет: "Позвонила Надя. Наша пресс-конференция в Киеве в 12.00 в пятницу, 27 мая".
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.
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